Маса былого ведмедя становить 700 кг а маса бурого ведмедя становить 43% маси білого.Знайдіть масу бурого. срооочно
Математика
Маса былого ведмедя становить 700 кг а маса бурого ведмедя становить 43% маси білого.Знайдіть масу бурого. срооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700:100=7×47=329 вот ответ
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