Помогите пожалуйста номер 302
Математика
Помогите пожалуйста номер 302
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№302. 1) I экипаж : План 100 % - х ц Факт (100+12,6)% - 9571 ц (100+12,6)× х = 9571 × 100 112,6х = 957100 х= 957100 ÷112,6 х= 8500 (ц) план I экипажа 2) II экипаж: План 100% - 8500 ц Факт (100-5,8)% - х ц 100х = 8500×(100-5,8) 100х= 8500× 94,2 100х= 800700 х=800700÷100 х=8007 (ц) факт II экипажа Ответ: 8007 ц рыбы выловил второй экипаж.
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