Помогите пожалуйста номер 302

Математика
Помогите пожалуйста номер 302
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№302. 1)  I экипаж : План         100 %       -  х  ц Факт    (100+12,6)%  -  9571 ц (100+12,6)× х   = 9571 × 100 112,6х = 957100 х= 957100 ÷112,6 х= 8500  (ц)  план I экипажа 2) II экипаж: План         100%      -  8500 ц Факт      (100-5,8)%  -  х ц 100х = 8500×(100-5,8) 100х= 8500× 94,2 100х= 800700 х=800700÷100 х=8007 (ц)  факт II  экипажа Ответ:  8007 ц  рыбы выловил второй экипаж.
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