Составить три предложения на тему "прогулка" с двойными согласными ЧК ЧН ЩН
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Составить три предложения на тему "прогулка" с двойными согласными ЧК ЧН ЩН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с подругой гуляли по длинной улице. Я гуляла по осенней дороге.Мы гуляли в понедельник.
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