На восемь одинаковых грядках посажен лук- совок.Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковиц больше

Математика

На восемь одинаковых грядках посажен лук- совок.Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковиц больше

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