На восемь одинаковых грядках посажен лук- совок.Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковиц больше

Математика
На восемь одинаковых грядках посажен лук- совок.Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковиц больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*22= 176 головок прибавилось на 8 грядках, если б досадили лук. 1024-176= 848 головок лука посадили всего реально. 848:8=106 головок лука посажено на каждой грядке. 106 головок лука посажено на каждой грядке.
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