На восемь одинаковых грядках посажен лук- совок.Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковиц больше
Математика
На восемь одинаковых грядках посажен лук- совок.Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковиц больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*22= 176 головок прибавилось на 8 грядках, если б досадили лук. 1024-176= 848 головок лука посадили всего реально. 848:8=106 головок лука посажено на каждой грядке. 106 головок лука посажено на каждой грядке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Поезд движется от станци по прямолинейному участку с постоянным ускорением .Моду??ь скорости поезда за 10с изменился от 0 до 72 км/ч . Найти Че...