Решите систему уравнений 7х-3у=8 4х+9у=-24
Математика
Решите систему уравнений 7х-3у=8 4х+9у=-24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-3y=8/*3, 4x+9y=-24 21x-9y=24, 4x+9y=-24 Сложим их: 21x+4x-9y+9y=24-24 25x=0 x=0 7*0-3y=8 -3y=8/:(-3) y=-8/3 y=-2 2/3 Ответ: (0; -2 2/3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, выбор между добром и злом. а) свобода б) моральный выбор ...
Математика
Построить ряд распределения числа попаданий в ворота при двух одиннадцати метровых ударах, если вероятность попадания при одном ударе равна 0,7.
Обществознание