Построить ряд распределения числа попаданий в ворота при двух одиннадцати метровых ударах, если вероятность попадания при одном ударе равна 0,7.
Математика
Построить ряд распределения числа попаданий в ворота при двух одиннадцати метровых ударах, если вероятность попадания при одном ударе равна 0,7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Событие Вероятность оба мимо (1-0.7)*(1-0.7) - события независимые, поэтому перемножаем. (1 - 0.7) - вероятность промаха. 0.3 * 0.3 = 0.09 или 9 процентов один гол (1-0.7)*0.7 + 0.7*(1 - 0.7) - сложением учитываем оба варианта: когда забили первый, а второй - нет, и наоборот. 2*0.3*0.7 = 0.42 или 42 процента два гола 0.7 * 0.7 = 0.49 или 49 процентов 9 + 42 + 49 = 100, т.е. все случаи учтены
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