Напишите пожалуйста на русском языке письмо самому себе
Обществознание
Напишите пожалуйста на русском языке письмо самому себе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет!Как успехи?Не расстраивайся если что-то не получается!Ты способный(ая) и у тебя всё получится.Просто верь в себя и всё.Да бывало когда не получалось,но ты мог(ла) преодолеть трудности!Надеюсь,что у тебя всё получится.
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