Напишите пожалуйста на русском языке письмо самому себе

Гость: Гость:

Привет!Как успехи?Не расстраивайся если что-то не получается!Ты способный(ая) и у тебя всё получится.Просто верь в себя и всё.Да бывало когда не получалось,но ты мог(ла) преодолеть трудности!Надеюсь,что у тебя всё получится.