3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, выбор между добром и злом. а) свобода б) моральный выбор Помогите,что выбрать? Еду на городскую олимпиаду по ОРКСЭ
Право
3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, выбор между добром и злом. а) свобода б) моральный выбор Помогите,что выбрать? Еду на городскую олимпиаду по ОРКСЭ
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