3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, выбор между добром и злом. а) свобода б) моральный выбор Помогите,что выбрать? Еду на городскую олимпиаду по ОРКСЭ

Право

3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, выбор между добром и злом. а) свобода б) моральный выбор Помогите,что выбрать? Еду на городскую олимпиаду по ОРКСЭ

Автор: Гость