Поезд движется от станци по прямолинейному участку с постоянным ускорением .Моду??ь скорости поезда за 10с изменился от 0 до 72 км/ч . Найти Чему равен модуль ускорения поезда? Найдите значения проекции перемещения поезда на ...

Физика

Поезд движется от станци по прямолинейному участку с постоянным ускорением .Моду??ь скорости поезда за 10с изменился от 0 до 72 км/ч . Найти Чему равен модуль ускорения поезда? Найдите значения проекции перемещения поезда на ось X за промежуток времени ,равный 10 с.

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