Поезд движется от станци по прямолинейному участку с постоянным ускорением .Моду??ь скорости поезда за 10с изменился от 0 до 72 км/ч . Найти Чему равен модуль ускорения поезда? Найдите значения проекции перемещения поезда на ...

Физика
Поезд движется от станци по прямолинейному участку с постоянным ускорением .Моду??ь скорости поезда за 10с изменился от 0 до 72 км/ч . Найти Чему равен модуль ускорения поезда? Найдите значения проекции перемещения поезда на ось X за промежуток времени ,равный 10 с.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 км / ч = 72 000 / 3600 м/с = 20 м/с  a = (v-v0) / t = (20-0)/10 = 2 м/с^2
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