Решите уравнение,пожалуйста. СРОЧНО! (2х^2+3х)^2+7(2х^2+3х)=-10

Алгебра
Решите уравнение,пожалуйста. СРОЧНО! (2х^2+3х)^2+7(2х^2+3х)=-10
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Гость:
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