Решите уравнение,пожалуйста. СРОЧНО! (2х^2+3х)^2+7(2х^2+3х)=-10
Алгебра
Решите уравнение,пожалуйста. СРОЧНО! (2х^2+3х)^2+7(2х^2+3х)=-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть и такое, но проверьте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, выбор между добром и злом. а) свобода б) моральный выбор ...
Математика
Построить ряд распределения числа попаданий в ворота при двух одиннадцати метровых ударах, если вероятность попадания при одном ударе равна 0,7.
Обществознание