(6√3)^2/54 никак не могу решить(( помогите а?
Алгебра
(6√3)^2/54 никак не могу решить(( помогите а?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6√3)²/54=36*3/54=108/54=2
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