Помогите пожалуйста номер 480, 481

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Помогите пожалуйста номер 480, 481
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.С кресла спрыгнул котёнок.2.Щенок утащил у меня ботинок.3.Отец заехал за сыном в школу.4.Заяц помчался по аллее.5.Поезд отошёл от перона. 1.Поднялся ветер,зашумели деревья,полил дождь. 2.Я насыпал в миску риса,залил его водой и стал варить кашу. 3.Корабль облетел вокруг Земли.
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