ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО И КАК МОЖНЛ СКОРЕЙ Прочитайте стихотворение Найдите обращения. Ты куда попала муха? В молоко в молоко Хорошо тебе старуха? Нелегко нелегко Ты бы вылезла немножко Не могу не могу Я тебе столов...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО И КАК МОЖНЛ СКОРЕЙ Прочитайте стихотворение Найдите обращения. Ты куда попала муха? В молоко в молоко Хорошо тебе старуха? Нелегко нелегко Ты бы вылезла немножко Не могу не могу Я тебе столовой ложкой помогу помогу Лучше ты меня бедняжку пожалей пожалей молоко в другую чашку перелей перелей. 2) Спишите стихотворение выделяя обращения запятыми 3) Определите виды предложений по цели высказывания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муха, старуха, бедняжку(?). Вопросительное, повествовательное, вопросительное, повествовательное, повелительное, повествовательное, повествовательное, повелительное.
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