Диалог о двух животных
Окружающий мир
Диалог о двух животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
--- Привет! --- Привет! --- Как идёт подготовка к спячке? - спросила белка. --- Спасибо, ничего,- ответил заяц. --- А как у вас с припасами? --- Половину того, что мне нужно, я уже собрала.
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