Как изменится произведения двух десятичных дробей если в множителе перенести запятую вправо на 4 цифры а в лево на 2!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
Как изменится произведения двух десятичных дробей если в множителе перенести запятую вправо на 4 цифры а в лево на 2!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Произведение увеличится в  100 раз.  От перемены мест множителей произведение не меняется. Умножив первый множитель на 1000 и второй на 0,1, получим результат, превышающий прежний в 1000*0,1=100 раз. 2) Произведение увеличится в 10 раз  Допустим, если взять две десятичные дроби: 2.3 и 4.5  Их произведение равно 10.35  Переносим запятую в первом множителе влево на две цифры, получаем 0.023  Переносим запятую во втором множителе вправо на три цифры, получаем 4500  Перемножаем -0.023 на 4500, получаем 103.35  Это число в 10 раз больше за 10.35
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