Как изменится произведения двух десятичных дробей если в множителе перенести запятую вправо на 4 цифры а в лево на 2!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

1) Произведение увеличится в 100 раз. От перемены мест множителей произведение не меняется. Умножив первый множитель на 1000 и второй на 0,1, получим результат, превышающий прежний в 1000*0,1=100 раз. 2) Произведение увеличится в 10 раз Допустим, если взять две десятичные дроби: 2.3 и 4.5 Их произведение равно 10.35 Переносим запятую в первом множителе влево на две цифры, получаем 0.023 Переносим запятую во втором множителе вправо на три цифры, получаем 4500 Перемножаем -0.023 на 4500, получаем 103.35 Это число в 10 раз больше за 10.35