Можно ли прочитать по ролям басню ворона и лисица Эзопа

Литература
Можно ли прочитать по ролям басню ворона и лисица Эзопа
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Автор: Гость
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Гость:
Конечно, а потом в дотку или кс
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