Помогите пожалуйста найдите значение выражения д) (4,8+3,5)*15=? е) (18,6-9,1)*32=? заранее ??пасибо
Математика
Помогите пожалуйста найдите значение выражения д) (4,8+3,5)*15=? е) (18,6-9,1)*32=? заранее ??пасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,8+3,5)*15=72+52.5=122,5 (18,6-9,1)*32=595,2-291,2=304 вроде так)
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