Распределите существительные с орфограммами на месте пропусков в две группы запишите каждую группу слов в отдельный столбик Зяблики прилетают к нам в середине апреля Много зябликов гнездится в береговом лесу в овраге О своем пр...
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Распределите существительные с орфограммами на месте пропусков в две группы запишите каждую группу слов в отдельный столбик Зяблики прилетают к нам в середине апреля Много зябликов гнездится в береговом лесу в овраге О своем прилете зяблик оповещает громким пением Вот он сидит на безлистной ветке дерева и поет и Под осинами на кочке Гриб в малиновом платочке
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