Как перевести 3 ч 30 мин в десятичную дробь. Не можем решить задачу. 3,5 часа еще так н?? пишут, нужна десятичная дробь Задача: Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Скорость одного 60 км/...

Математика

Как перевести 3 ч 30 мин в десятичную дробь. Не можем решить задачу. 3,5 часа еще так н?? пишут, нужна десятичная дробь Задача: Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Скорость одного 60 км/ч, другой за 1 час проходит на 20 км больше. Через 3ч 30мин поезда встретились. Найди расстояние между городами.

Автор: Гость