Как перевести 3 ч 30 мин в десятичную дробь. Не можем решить задачу. 3,5 часа еще так н?? пишут, нужна десятичная дробь Задача: Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Скорость одного 60 км/...
Математика
Как перевести 3 ч 30 мин в десятичную дробь. Не можем решить задачу. 3,5 часа еще так н?? пишут, нужна десятичная дробь Задача: Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Скорость одного 60 км/ч, другой за 1 час проходит на 20 км больше. Через 3ч 30мин поезда встретились. Найди расстояние между городами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 часа 30 минут =3,5 часа =3 30/60 часа, если сократить то получается 3 1/2 часа. 60*3 1/2 =210 км (60+20)*3 1/2=280 км 210+280=490 км расстояние между городами
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