Дехканин отправил на грузовой машине в город картофель с двух участков:с первого ??частка картофель был вывезен за 5рейсов,со второго за -4рейса.Сколько всего центеров картофеля было отправлено с двух участков вместе,если за 1 ...

Математика
Дехканин отправил на грузовой машине в город картофель с двух участков:с первого ??частка картофель был вывезен за 5рейсов,со второго за -4рейса.Сколько всего центеров картофеля было отправлено с двух участков вместе,если за 1 рейс перевозили 52ц?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52*5=260  ц с 1 поля 52*4=208 ц со 2 поля 260+208=468 ц всего
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