Дехканин отправил на грузовой машине в город картофель с двух участков:с первого ??частка картофель был вывезен за 5рейсов,со второго за -4рейса.Сколько всего центеров картофеля было отправлено с двух участков вместе,если за 1 ...

Математика

Дехканин отправил на грузовой машине в город картофель с двух участков:с первого ??частка картофель был вывезен за 5рейсов,со второго за -4рейса.Сколько всего центеров картофеля было отправлено с двух участков вместе,если за 1 рейс перевозили 52ц?

Автор: Гость