Каковы причины путча в августе 1991г? Почему путчисты не получили поддержки в общес??ве?

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Каковы причины путча в августе 1991г? Почему путчисты не получили поддержки в общес??ве?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная причина так называемого "Августовского путча" 1991 года - предательская политика М.Горбачева (как внутренняя, так и внешняя), увеличившаяся коррупция номенклатуры и чиновников на всех уровнях. Сильно возросли теневая экономика и спекуляция. Шла долларовая интервенция, разрушающая экономику страны. Стали нарастать националистические настроения, подпитываемые Западом. На фоне экономических проблем в СССР, инспирированных Западом путем планомерного снижения мировых цен на нефть, стали нарастать политические разногласия в КПСС, национальные политические элиты стали "тянуть одеяло на себя", запустился центробежный маховик на развал Союза. Чтобы этого не допустить ряд высших государственных лиц, якобы не получив одобрения М.Горбачева и Верховного Совета, организовали ГКЧП, фактически отстранили М.Горбачева от власти, объявили чрезвычайное положение в стране. Но это было сделано достаточно грубо (если не сказать тупо). Появление военной техники на улицах Москвы было встречено без энтузиазма основной массой населения. Кроме того, Б.Ельцин тогда обладал большой популярностью у народа, он был Президентом РСФСР. В Белом Доме в Москве тут же был образован центр сопротивления ГКЧП. Б.Ельцин фактически объявил ультиматум ГКЧП. Армию против своего народа применять не стали. И через 3 дня путч завершился... Совершенно очевидно, почему народ в своей массе не поддержал ГКЧП. Он ассоциировался с чем-то мрачным, зловещим, реакционным. Напротив же, образ Б.Ельцина и противников ГКЧП был окружен ореолом романтики, свободы и демократии. Если разобраться, основы ГКЧП были проработаны ещё в марте 1991 года на случай ухудшения ситуации в стране. М.Горбачев прекрасно о них знал, поскольку они разрабатывались по его указанию. Перед событиями августа 1991 года к М.Горбачеву приезжала группа политиков и военных, чтобы высказать свое мнение по поводу ситуации в стране и подписания Договора о создании Союза суверенных государств. Подписание этого Договора означало конец СССР, как государства. Называть ГКЧП "путчем" или "переворотом" не совсем корректно, поскольку не предполагалась ломка государственной системы, а наоборот предлагались мероприятия в защиту того строя, который существует. Это была отчаянная, но плохо организованная попытка ряда высших лиц государства спасти Союз от развала. Есть версии, что ГКЧП - это величайшая провокация Горбачева (см. например тут). Это была фактически "верхушечная акция", коммунисты на местах не получили никаких указаний о своих действиях. И эта акция была проведена, чтобы нагнать на общество страх, разогнать КПСС и развалить Союз. Путчисты оказались в роли подставленных. Их для порядку арестовали. Но через некоторое время амнистировали.
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