Wn= q^2/2с, выразить q .
Физика
Wn= q^2/2с, выразить q .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q=(Wn•2c)^0.5 все очень просто.Вот будет волновая оптика в 11 классе.....
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