Найдите значение выражения : 2^3+log2 7
Алгебра
Найдите значение выражения : 2^3+log2 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=log2 8+log2 7=log2 (8*7)=log2 56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как перевести 3 ч 30 мин в десятичную дробь. Не можем решить задачу. 3,5 часа еще так н?? пишут, нужна десятичная дробь Задача: Из двух городо...
Физика
Математика
Дехканин отправил на грузовой машине в город картофель с двух участков:с первого ??частка картофель был вывезен за 5рейсов,со второго за -4рейса.Ск...
История
Литература