5 словосочетаний с О после шипящих
Русский язык
5 словосочетаний с О после шипящих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он получил сильный ожог. совершил поджог дома. я услышал шорох. он очень прожорливый. я был в шоке.
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