5 словосочетаний с О после шипящих

Русский язык
5 словосочетаний с О после шипящих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он по­лу­чил силь­ный ожог. со­вер­шил поджог дома. я услышал шорох. он очень прожорливый. я был в шоке.
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