Какими приемами пользуются для обозначения границ своей территории?

Биология
Какими приемами пользуются для обозначения границ своей территории?
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