На рисунке изображены окружности с центрами в точках А, В, С, D и E . отрезками соединены центры касающихся окружностей. известно, что А -В=16 ,BC=14 ,CD=17 ,DE=13 ,AE=14. В какой точке находится центр окружности наибольшего ра...

Математика

На рисунке изображены окружности с центрами в точках А, В, С, D и E . отрезками соединены центры касающихся окружностей. известно, что А -В=16 ,BC=14 ,CD=17 ,DE=13 ,AE=14. В какой точке находится центр окружности наибольшего радиуса?

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