На рисунке изображены окружности с центрами в точках А, В, С, D и E . отрезками соединены центры касающихся окружностей. известно, что А -В=16 ,BC=14 ,CD=17 ,DE=13 ,AE=14. В какой точке находится центр окружности наибольшего ра...
Математика
На рисунке изображены окружности с центрами в точках А, В, С, D и E . отрезками соединены центры касающихся окружностей. известно, что А -В=16 ,BC=14 ,CD=17 ,DE=13 ,AE=14. В какой точке находится центр окружности наибольшего радиуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим радиусы окружностей, соответствуюх их центрам, как: и Тогда мы можем составить систему уравнений: Наибольшим является радиус окружности, построенной около центра A. О т в е т : A .
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