Выпиши только имена существительные с вопросами: веселый,веселье,весело,весельчак,веселился. Бегать,бег,бегун,побег,беготня.
Русский язык
Выпиши только имена существительные с вопросами: веселый,веселье,весело,весельчак,веселился. Бегать,бег,бегун,побег,беготня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Что?)Веселье, (кто?)весельчак, (что?)бег, (кто?)бегун, (что?)побег, (что?)беготня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста найдите значение выражения д) (4,8+3,5)*15=? е) (18,6-9,1)*32=? заранее ??пасибо
Математика
На рисунке изображены окружности с центрами в точках А, В, С, D и E . отрезками соединены центры касающихся окружностей. известно, что А -В=16 ,BC=...
Русский язык