Значение транспирации в жизни растения! SOSSSSSSS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!

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Транспирация проходит через устьичные щели(поры на листе) и может рассматриваться как необходимая «цена», связанная с открытием устьиц для доступа углекислого газа, необходимого для фотосинтеза. Транспирация также охлаждает растение, изменяет осмотическое давление в клетках и обеспечивает движение воды и питательных веществ от корней к побегам.