Значение транспирации в жизни растения! SOSSSSSSS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!

Биология
Значение транспирации в жизни растения! SOSSSSSSS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Транспирация проходит через устьичные щели(поры на листе) и может рассматриваться как необходимая «цена», связанная с открытием устьиц для доступа углекислого газа, необходимого для  фотосинтеза. Транспирация также охлаждает растение, изменяет  осмотическое давление в клетках и обеспечивает движение воды и питательных веществ от корней к побегам.
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