Долнить предложение: I have ten little
Английский язык
Долнить предложение: I have ten little
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have ten little fingers.
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