Помогите пожалуйста номер 6 и 7

Английский язык
Помогите пожалуйста номер 6 и 7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ищите в учебнике там все есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши существительные в родительном падеже книжки книжек ошибки подруги песню сосны Galaxy S4 тарелки площадь площадки лодки дороге после страницы...
Ответить
Математика
Решите уравнение х-5=10
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста))) 7 класс. (5x-1)^2-(1-3x)^2=16x(x-3)
Ответить
Математика
Мама купила 10м ткани и сшила платье и сарафан.Сколько ткани у нее осталось,если на платье пошло 3м 20см,а на сарафан понадобилось 2м 70см?
Ответить
Русский язык
Разберите по составу слова научишься, оценишь, подымешь.
Ответить