Помогите пожалуйста номера 15 и 16
Математика
Помогите пожалуйста номера 15 и 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)уголСОД=24° уголАОД=уголВОС=180-24=156° 2)угол АОД=148° углы АОВ=СОД=180-148= 32° вывод: это вертикальные углы. #16. по признаку параллельности прямых смежные углы равны углы АМР; NMB; KND=117° углы: AMN; MND; CNK=63°
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