Помогите пожалуйста!!!Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второ??о на 378 см,а второй корпус выше первого на 162 см.На сколько см первый корпус ниже третьего?

Математика

Помогите пожалуйста!!!Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второ??о на 378 см,а второй корпус выше первого на 162 см.На сколько см первый корпус ниже третьего?

Автор: Гость