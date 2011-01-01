Помогите пожалуйста!!!Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второ??о на 378 см,а второй корпус выше первого на 162 см.На сколько см первый корпус ниже третьего?

Математика
Помогите пожалуйста!!!Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второ??о на 378 см,а второй корпус выше первого на 162 см.На сколько см первый корпус ниже третьего?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-корпус первый х+162-корпус второй х+162+378 х+х+162+х+162+378 3х=702 х=702:3 х=234 см- корпус первый 234+162=396 см- корпус второй 396+378=774 см- кормус три
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