Помогите,пожалуйста.Нужна таблица правителей Руси.Как она выглядит: Правтели,го?? и век,основные события ,термины Срочно
История
Помогите,пожалуйста.Нужна таблица правителей Руси.Как она выглядит: Правтели,го?? и век,основные события ,термины Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот правители 1.Князь Рюрик; 2.Князь Олег; 3.Князь Игорь; 4.Святая Княгиня Ольга и Князь Святослав; 5.Святой Князь Владимир; 6.Князь Ярослав Мудрый; 7.Князь Владимир Мономах; 8.Князь Юрий Долгорукий; 9.Святой Князь Андрей Боголюбский; 10.Князь Ярослав II Всеволодович; 11.Святой Князь Александр Невский; 12.Князь Иван Калита; 13.Князь Дмитрий Донской; 14.Князь Василий II Темный; 15.Князь Иоанн III; 16.Царь Иоанн IV Грозный; 17.Царь Борис Годунов; 18.Царь Василий Шуйский; 19.Царь Михаил Федорович Романов; 20.Царь Алексей Михайлович Тишайший; 21.Правительница Софья; 22.Император Российский Петр I; 23.Императрица Екатерина II; 24.Император ПавелI; 25.Император Александр I; 26.Император Николай I; 27.Император Александр II; 28.Император Александр III
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