Внешняя политика ивана грозного кратко
История
Внешняя политика ивана грозного кратко
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Гость:
Иван XIV Грозный собирал и готовил войска для нападения на запад, к Балтийскому мору, чтобы можно было открыть торговые пути и расширить государство, а также усилить, Царь вел частые походы на ханства, на другие государства, лишь усилить, укрепить свою власть.
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