Внешняя политика ивана грозного кратко

Гость: Гость:

Иван XIV Грозный собирал и готовил войска для нападения на запад, к Балтийскому мору, чтобы можно было открыть торговые пути и расширить государство, а также усилить, Царь вел частые походы на ханства, на другие государства, лишь усилить, укрепить свою власть.