Мертвец,труп,покойник. какое из этих существительных одушевленное
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Мертвец,труп,покойник. какое из этих существительных одушевленное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покойник—одушевленное
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