Помогите перевесьти жайнаған,айнаған,ата-анам,тойлаған ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!ЛЮДИ НЕ П??ОХОДИТЕ МИМО
Қазақ тiлi
Помогите перевесьти жайнаған,айнаған,ата-анам,тойлаған ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!ЛЮДИ НЕ П??ОХОДИТЕ МИМО
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Гость:
Не iстеу керек?по-казахский понимаешь вообще?
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