Морфемный разбор слова:прочитывайте,рассматриваете относитесь и не бойтесь
Русский язык
Морфемный разбор слова:прочитывайте,рассматриваете относитесь и не бойтесь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Состав слова «прочитывайте»: корень [проч] + суффикс [ит] + суффикс [ыва] + суффикс [й] + суффикс [т] + суффикс [е] Основа(ы) слова: прочитывайте Способ образования слова: суффиксальный
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