Помогите пожайлуста с фонетическим разбором на казахском МYшел
Қазақ тiлi
Помогите пожайлуста с фонетическим разбором на казахском МYшел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь что тебе понятно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Наши предки ваши предки на одной качались ветке А теперь сидим в клетке хорошо ли ??то детки. найди парный согласный
Математика
Математика
Найдите значения выражения (1 17/18 * 1 13/14 - 2 5/8 : 1 19/20) : (2 75/78 - 1 1/26)=? нужно срочно!!!!!!!!!