Наши предки ваши предки на одной качались ветке А теперь сидим в клетке хорошо ли ??то детки. найди парный согласный

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Наши предки ваши предки на одной качались ветке А теперь сидим в клетке хорошо ли ??то детки. найди парный согласный

Автор: Гость