Наши предки ваши предки на одной качались ветке А теперь сидим в клетке хорошо ли ??то детки. найди парный согласный

Русский язык
Наши предки ваши предки на одной качались ветке А теперь сидим в клетке хорошо ли ??то детки. найди парный согласный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предки (предок), ветка (веточка), клетка (клеточка), детки (дети) - слова с парными согласными.  Выделенные слова стоят в предложном  падеже. Перед  словом детки  поставь запятую - это обращение.
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