Какие виды обязанностей выполняют военнослужащие? Приведите по одному примеру обязанностей военнослужащих. Очень надо, пожалуйста, помогите!

Обществознание
Какие виды обязанностей выполняют военнослужащие? Приведите по одному примеру обязанностей военнослужащих. Очень надо, пожалуйста, помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долг Родине К примеру тебя призвали ты пошёл И умер отдав честь своей Родине защищав её
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