Проставьте падежи На крышке коробки,в роще за деревней,от берёзки к берёзке.
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Проставьте падежи На крышке коробки,в роще за деревней,от берёзки к берёзке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крышке дательный, в роще предложный, от березки родительный, березке дательный
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