Приведите примеры: качества индивидуальности
Обществознание
Приведите примеры: качества индивидуальности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда малыш родился, он ещё не личность, но уже индивидуальность. Он имеет свои размеры, особенности, цвет глаз и волос и пр. Как он спит, как ест, всё это его индивидуальные особенности. Но это ещё не личностные характеристики, так что, только позже, с развитием ДУШИ он станет личностью.
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