Приведите примеры: качества индивидуальности

Гость: Гость:

Когда малыш родился, он ещё не личность, но уже индивидуальность. Он имеет свои размеры, особенности, цвет глаз и волос и пр. Как он спит, как ест, всё это его индивидуальные особенности. Но это ещё не личностные характеристики, так что, только позже, с развитием ДУШИ он станет личностью.