Помогите решить эту дробь это только ОБЯЗАТЕЛЬНО с объяснением 2/10000+1434/90000

Математика
Помогите решить эту дробь это только ОБЯЗАТЕЛЬНО с объяснением 2/10000+1434/90000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри надо привести к общему знаменателю, общий знаменатель 90000
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