Скорость передачи информации 2400бти/с. За сколько времени данной модем передаст информацию состоящую из 303000 символов? помоги пожалуйста решить с полным решением, и какие формулы использовать?
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Скорость передачи информации 2400бти/с. За сколько времени данной модем передаст информацию состоящую из 303000 символов? помоги пожалуйста решить с полным решением, и какие формулы использовать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хммм.... ³²²²²²²²²²²²²²²²²
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