Пожалуйста помогите зделать задачу и решение 3 класса
Математика
Пожалуйста помогите зделать задачу и решение 3 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120+46=166 метров тесьмы 166-72=94 метра кистей
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