МИНИ ПРОЕКТ 1 МОЯ БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИЯ 2 КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ДАННЫЙ ПРОФЕССИЯ 3 ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 4 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ МНЕ
Обществознание
МИНИ ПРОЕКТ 1 МОЯ БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИЯ 2 КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ДАННЫЙ ПРОФЕССИЯ 3 ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 4 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ МНЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например:1-полиция 2-облодать хорошеми качествами ловить преступников и т д 3-Робокоп ,к-9,полуокер из форсажа 1или2 части 4-выучится, закончить институт, МГУ, колледж постутпит на полицейского
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
По истории как вы думаете , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый кодегс ??ести и свои правила поведения ?
Обществознание