МИНИ ПРОЕКТ 1 МОЯ БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИЯ 2 КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ДАННЫЙ ПРОФЕССИЯ 3 ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 4 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ МНЕ

Обществознание
МИНИ ПРОЕКТ 1 МОЯ БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИЯ 2 КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ДАННЫЙ ПРОФЕССИЯ 3 ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 4 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ МНЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например:1-полиция 2-облодать хорошеми качествами ловить преступников и т д 3-Робокоп ,к-9,полуокер из форсажа 1или2 части 4-выучится, закончить институт, МГУ, колледж постутпит на полицейского
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какая грамматическая особенность объединяет слова ателье,метро,шасси дам 13 баллов
Ответить
История
По истории как вы думаете , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый кодегс ??ести и свои правила поведения ?
Ответить
Русский язык
Проставьте падежи На крышке коробки,в роще за деревней,от берёзки к берёзке.
Ответить
Обществознание
Приведите примеры: качества индивидуальности
Ответить
Математика
Помогите решить эту дробь это только ОБЯЗАТЕЛЬНО с объяснением 2/10000+1434/90000
Ответить