По истории как вы думаете , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый кодегс ??ести и свои правила поведения ?

История
По истории как вы думаете , зачем рыцарям понадобилось придумывать особый кодегс ??ести и свои правила поведения ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы если бы не было правил поведения как в садике то и рыццарей небыло а коддекс нужен для того чтоб принцесам нравилось
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