Построй окружности с центрами в точках О А М и радиусом 2см.Обозначь точки их пересечения буквами

Математика
Построй окружности с центрами в точках О А М и радиусом 2см.Обозначь точки их пересечения буквами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми циркуль. Установи раствор циркуля по линейке 2 см. Поставь иголку циркуля в вершину треугольника точку А и начерти окружность радиусом 2 см. Точно также начерти вторую окружность,но иголку циркуля поставь в точку О , и потом в точку М. Получится рисунок напоминающий олимпийские кольца или вроде них.
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