Послушай диалоги этих людей ,16,и скажи в какой очередной типа они следуют
Английский язык
Послушай диалоги этих людей ,16,и скажи в какой очередной типа они следуют
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Гость:
1,4,2,3 вот вроде так)))
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