Велосепидист едет равномерно со скоростью 24 км/ч,а мотоциклист со скоростью 20 м/с.??авните их скорости движения

Физика
Велосепидист едет равномерно со скоростью 24 км/ч,а мотоциклист со скоростью 20 м/с.??авните их скорости движения
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Гость:
Переведи метры в секунду→ в километры в час и сравни. Готово!
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